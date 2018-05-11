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KKTC İçişleri Bakanı: Hukuksuz vatandaşlıklar iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişiyle ilgili olarak, "Burada amaç mağduriyet yaratmak değil, bir hukuk devleti olma yolunda yasalarımızın emrettiği düzeni sağlamaktır" dedi.

KKTC İçişleri Bakanı: Hukuksuz vatandaşlıklar iptal edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişiyle ilgili olarak, "Burada amaç mağduriyet yaratmak değil, bir hukuk devleti olma yolunda yasalarımızın emrettiği düzeni sağlamaktır" dedi. Bin 200 vatandaşlık dosyasının incelendiğini anlatan Baybars, "Bunlar içerisinde hukuksuz olarak verilen 175 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini" söyledi.
"Hükümetimizin kurulduğu ilk günden itibaren geçmiş zamanda yapılan hukuksuzlukların üzerine gideceğimizi net şekilde söyledik" diyen KKTC İçişleri Bakanı şöyle devam etti:
"Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı olarak, personelimizin özverili çalışmalarıyla yoğun bir çalışma başlattık ve bugün incelediğimiz takriben 1200 dosyanın 175’inde hukuka aykırı şekilde işlem yapıldığı tespitini Bakanlar Kurulumuza sunduk. Bakanlar Kurulumuz da bu doğrultuda istisnai adı altında hukuka aykırı şekilde verilen 175 vatandaşlığın iptaline karar verdi."
KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK
Bakanlık olarak incelemelerin devam edeceğini kaydeden Baybars, "Bir hukuk insanı olarak çok hassas olduğum hukuk devleti hedefi benim için de çok önemlidir. Aldığımız kararla bu doğrultuda önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu önemli noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum; hükümetimiz durmaksızın geçmişte yapılan hukuksuzlukları düzeltme yolunda çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır, halkımızın içi rahat olsun" dedi.
GİRAY BULAK'IN VATANDAŞLIĞI DA İPTAL EDİLDİ
Öte yandan vatandaşlığı iptal edilenler arasında ünlü teknik direktör Giray Bulak'ın da olduğu öğrenildi. Vatandaşlıkları iptal edilenlerin, hukuk yoluna başvurarak iptale karşı dava açması bekleniyor.

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