Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kıbrıs'ta çözümün anahtarının Kıbrıslı Türkler değil, Avrupa Birliği (AB) ve Rumlar olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kamu-Sen 27. Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa Golden Tulip Hotel'de yapıldı.
Arslan, yaptığı konuşmada, Kamu-Sen'in, Kıbrıs Türklerinin, geleceklerini belirleme iradesini gösterdiğinden bu yana faaliyette olduğunu belirterek, sendikanın bugüne kadarki tüm yetkililerini kutladı.
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ın da iki yıldır tüm zorlukların üstesinden gelerek sendikayı daha ileri noktalara taşıdığına işaret eden Arslan, Kamu-Sen’in Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 22 sendikadan biri olduğunu söyledi.
Arslan, sendikalı yaşamın özel sektördeki önemine değinerek, gelecekte kamu çalışanının azaldığı, özel yapının büyüdüğü sistemin şimdiden gözlemlenebildiğini, bunun için çalışmak gerektiğini dile getirdi.
Kıbrıs'ta çözüm olmaması halinde ayakta durabilecek bir yapı için tecrübelerini aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Arslan, "Çözümün anahtarı Kıbrıslı Türkler değil, AB ve Rumlardır. Çözüm olmaması halinde de yaşanacak zorlukların bilinciyle hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.
- KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Atan
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Atan da Kamu-Sen’in, her zaman hükümetlerle çalışanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, sadece çalışanların çıkarına değil, hükümetlerin de yapacağı çalışmalara katkı koyduklarına işaret etti.
Atan, sendikanın Kıbrıs konusunda iki toplumlu, siyaseten eşit, azınlığı kabul etmeyen, ana vatanın garantörlüğünde bir konfederasyon şeklini benimsediğini vurguladı.
Ülkede ekonomik sorunlar olduğuna dikkati çeken Atan, döviz krizinin hem çalışanların hem de halkın belini büktüğünü, hükümetin ise konuyla ilgili girişimde bulunamadığını savundu.
Atan, yasalar konusundaki sıkıntıların da sendikalardan yeterince katkı ve destek alınmaması nedeniyle ortaya çıktığı görüşünü dile getirerek, "Hükümet edenlerden ricamızdır. Lütfen, bu yasalarla ilgili bizlerden de katkı alarak konunun üzerine gidilsin." çağrısında bulundu.
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