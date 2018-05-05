Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kıbrıs'ta çözümün anahtarının Kıbrıslı Türkler değil, Avrupa Birliği (AB) ve Rumlar olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kamu-Sen 27. Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa Golden Tulip Hotel'de yapıldı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Kamu-Sen'in, Kıbrıs Türklerinin, geleceklerini belirleme iradesini gösterdiğinden bu yana faaliyette olduğunu belirterek, sendikanın bugüne kadarki tüm yetkililerini kutladı.

KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ın da iki yıldır tüm zorlukların üstesinden gelerek sendikayı daha ileri noktalara taşıdığına işaret eden Arslan, Kamu-Sen’in Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 22 sendikadan biri olduğunu söyledi.

Arslan, sendikalı yaşamın özel sektördeki önemine değinerek, gelecekte kamu çalışanının azaldığı, özel yapının büyüdüğü sistemin şimdiden gözlemlenebildiğini, bunun için çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta çözüm olmaması halinde ayakta durabilecek bir yapı için tecrübelerini aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Arslan, "Çözümün anahtarı Kıbrıslı Türkler değil, AB ve Rumlardır. Çözüm olmaması halinde de yaşanacak zorlukların bilinciyle hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.