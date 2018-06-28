KKTC Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Meclis Başkanı Uluçay telefonda görüştü.
Uluçay, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.
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