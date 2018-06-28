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KKTC Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

KKTC Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Meclis Başkanı Uluçay telefonda görüştü.

Uluçay, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay

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