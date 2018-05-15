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KKTC Meclisi'nden İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, İsrail'in çok sayıda Filistinlinin öldüğü saldırılarını kınadı.

KKTC Meclisi'nden İsrail'e kınama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, İsrail'in çok sayıda Filistinlinin öldüğü saldırılarını kınadı.
Cumhuriyet Meclisi'ndeki partiler adına ortak açıklamayı okuyan KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti ve İsrail'in tavrını kınadıklarını açıkladı.
Meclis Başkanı Uluçay, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

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