KKTC Milletvekili Dr. Hasan Topal’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Halkın Partisi Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, “Kıbrıs’ın Dünü ve Bugünü” isimli konferansı vermek üzere geldiği Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı’na katılmak üzere Erzurum’a gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut’un yanı sıra Milletvekili Topal’a Erzurum ziyareti boyunca eşlik eden Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeki Koday da yer aldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin gönül bağıyla kurulduğunu dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin desteğiyle gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde hazırlandığını söyledi. KKTC’nin son yıllarda Türkiye’deki gelişmelere paralel olarak yaşanan ekonomik kalkınma hamleleri ve özellikle eğitim kalitesindeki artış ile önemli eşikleri atladıklarını ifade eden Rektör Çomaklı: “Her anlamda dayanışma içinde olduğumuz, ziyaretlerde bulunduğumuz ve tecrübelerimizi paylaştığımız KKTC’nin kıymetli milletvekillerinden Dr. Hasan Topal’a, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde verdiği ’Kıbrıs’ın Dünü ve Bugünü’ isimli konferans ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Lisans eğitimini gördüğü üniversitede konferans vermekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren KKTC Milletvekili Dr. Hasan Topal, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdiğini hatırlatarak Erzurum’un kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyledi. Araştırma Hastanesini ziyaret ederek anılarını tazelediğini belirten Topal, Atatürk Üniversitesinin mezun olduğu günden bugüne büyük mesafeler kat ettiğini ifade etti. KKTC Milletvekili Dr. Hasan Topal, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.