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KKTC Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:16 | Son Güncelleme

KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir: - "(Kıbrıs'ın fethinin 447. yıl dönümü) 1571'de zulüm ve baskı altında yaşayan ada halkını huzura kavuşturmak ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek maksadıyla Kıbrıs Adası uzun ve yıpratıcı muharebeler sonunda, binlerce şehit verilerek atalarımız tarafından fethedilmiş ve Kıbrıs'ta Türk hakimiyeti sağlanmıştır" - "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulduğu günden bugüne kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC'yi korumak için Kıbrıs Türkü'nü yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmuştur ve durmaya devam edecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir, "1571'de zulüm ve baskı altında yaşayan ada halkını huzura kavuşturmak ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek maksadıyla Kıbrıs Adası uzun ve yıpratıcı muharebeler sonunda, binlerce şehit verilerek atalarımız tarafından fethedilmiş ve Kıbrıs'ta Türk hakimiyeti sağlanmıştır." dedi.

Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 447. yıl dönümü "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 60. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 42. kuruluş yıl dönümü, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'un yanı sıra Kıbrıs gazileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Örsdemir, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine damgasını vuran TMT ile GKK'nin kuruluşunun ve 447 yıl önce yurt olarak emanet edilen toprakların fethinin yıl dönümlerini kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Örsdemir, "1571'de zulüm ve baskı altında yaşayan ada halkını huzura kavuşturmak ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek maksadıyla Kıbrıs Adası uzun ve yıpratıcı muharebeler sonunda, binlerce şehit verilerek atalarımız tarafından fethedilmiş ve Kıbrıs'ta Türk hakimiyeti sağlanmıştır." dedi.

Kıbrıs Adası'nın Türkler tarafından fethedildikten sonra adada 300 yıl boyunca adalet, hoşgörü, barış ve huzur dolu bir ortamın oluştuğunu belirten Örsdemir, 3 kıtada yüzyıllarca süren Türk hakimiyetinin, Osmanlı Devleti'nin yorucu savaşlar sonunda gerileme dönemine girmesiyle adanın yönetiminin 1878'de İngiltere'ye bırakıldığını dile getirdi. Örsdemir, bu tarihten sonra Kıbrıs Türkü için 1974'e kadar karanlık günlerin başladığını söyledi.

Örsdemir, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını (Enosis) gerçekleştirmek maksadıyla EOKA terör örgütüyle giriştikleri barbarca saldırılarına tepki olarak, 1 Ağustos 1958'de etkili ve örgütlü bir direnişi başlatmak üzere TMT'nin kurulduğunu hatırlattı.

Bu teşkilatın ata yadigarı vatan topraklarını savunduğunu dile getiren Örsdemir, "Rum-Yunan ikilisinin 15 Temmuz 1974'te Enosis'in gerçekleştirilmesi maksadıyla giriştikleri darbe üzerine, 1960 Garanti ve Askeri İttifak Anlaşmalarındaki haklarımıza dayanılarak gerçekleştirilen mutlu barış harekatı ile Kıbrıs Türkü özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuş, adaya barış, huzur ve istikrar yeniden gelmiştir." dedi.

Yine 1 Ağustos 1976'da TMT'nin düzenli orduya dönüştürülerek GKK'nin kurulduğunu aktaran Örsdemir, komutanlığın TMT'den devraldığı bayrağı bugün olduğu gibi yarın da daima yükseklerde tutmaya devam edeceğini bildirdi.

Örsdemir, şu ifadeleri kullandı:

"GKK kurulduğu günden bugüne kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC'yi korumak için Kıbrıs Türkü'nü yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmuştur ve durmaya devam edecektir. Üç ayrı tarihi olayın yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günümüz vesilesiyle vatanları uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan Mehmetçik ve Mücahitlere minnet ve şükranlarımızı sunar, onların manevi huzurlarında saygıyla eğiliriz." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda, konuşmanın ardından GKK'nin tanıtım filmi izlendi. Merhum KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın "Benim iki bayrağım var." şiirini okuduğu kaydın gösterildiği resepsiyonda, daha sonra üzerinde Türk ve KKTC bayrakları bulunan kutlama pastası kesildi.

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