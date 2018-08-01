KKTC Milli Günü resepsiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir, "1571'de zulüm ve baskı altında yaşayan ada halkını huzura kavuşturmak ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek maksadıyla Kıbrıs Adası uzun ve yıpratıcı muharebeler sonunda, binlerce şehit verilerek atalarımız tarafından fethedilmiş ve Kıbrıs'ta Türk hakimiyeti sağlanmıştır." dedi.

Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 447. yıl dönümü "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 60. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 42. kuruluş yıl dönümü, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'un yanı sıra Kıbrıs gazileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Örsdemir, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine damgasını vuran TMT ile GKK'nin kuruluşunun ve 447 yıl önce yurt olarak emanet edilen toprakların fethinin yıl dönümlerini kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.