KKTC sandık başında

Siber, "Görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzum, meclisin verimli bir yapıyla kurulması." ifadesini kullandı.

Ülkesinin en fazla gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğuna işaret eden Siber, seçim sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, seçim gününün, halkın iradesinin meclise yansıdığı gün olduğunu vurgulayarak, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde bulunduğu süre boyunca "Meclis halkındır" ifadesini sıklıkla kullandığını anımsattı.

Ardından basına yaptığı açıklamada Talat, seçimden, hem ülke içisıkıntıları çözecek hem de bekleyen ve ciddibir sorunolarak devam eden Kıbrıs meselesiyle ilgili adımlar atabilecek gelişmelere yol açabilecekbir hükümetin kurulması yönünde sonuçlar alınmasını diledi.

Talat, "Hükümetler, doğrudan Kıbrıs sorunuyla ilgili görünmese de aslında birçok konuda hazırlıkyapan mekanizma hükümetolduğu için son derece önemlidir.O bakımdanbenim dileğim, Kıbrıs sorununun çözümüne dekatkısıolacak bir hükümetinkurulabilmesidir." dedi.

- YDP olağanüstü kurultaya gidecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Arıklı, seçim sonuçları ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini belirtti.

Bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenme amacıyla yapılacağını söyleyen Arıklı, YDP Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle olağanüstü kurultaya gidileceğini duyurduğunu belirtti.

Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını vurguladı.