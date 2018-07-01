KKTC Turizm Bakanı'ndan Acun Ilıcalı'ya ‘tanıtım’ plaketi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya adanın tanıtımına katkı sağladığı için plaket verdi.
Survivor 2018 finaline konuk olan Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya KKTC'nin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle plaket verdi. Ataoğlu, "Acun Bey, burada final yaparak bizleri onurlandırmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın anavatan Türkiyemize ve yurt dışına tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Ülkem adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Acun Ilıcalı da yavru vatan olarak bildikleri KKTC'yi çok sevdiklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs'ın gündeme gelmesinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Ilıcalı, "KKTC'de final yapmak bir gelenek haline geldi. Kıbrıslı Türkler, bizleri bağırlarına basıyor. Bizler de onları çok seviyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum