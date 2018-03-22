HABER

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: "Şehidimizin vasiyeti yerine getirilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyetini öğrendiklerini ve Bakanlık olarak bu konuya duyarlılık gösterdiklerini söyledi.Afrin’de 15 Mart günü yaralanarak şehit düşen Binbaşı Dunka’nın eşi ve kızına Kuzey Kıbrıs’ta yapacakları tatillerini şehit olması halinde iptal etmemeleri yönündeki vasiyeti ile ilgi konunun gündemlerine geldiğini belirten Ataoğlu, “Şehidimizin vasiyetinin gerçekleşmesi adına gerekli çalışmayı başlattık.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyetini öğrendiklerini ve Bakanlık olarak bu konuya duyarlılık gösterdiklerini söyledi.
Afrin’de 15 Mart günü yaralanarak şehit düşen Binbaşı Dunka’nın eşi ve kızına Kuzey Kıbrıs’ta yapacakları tatillerini şehit olması halinde iptal etmemeleri yönündeki vasiyeti ile ilgi konunun gündemlerine geldiğini belirten Ataoğlu, “Şehidimizin vasiyetinin gerçekleşmesi adına gerekli çalışmayı başlattık. Aile ile irtibata geçip kendilerine uygun bir zamanda ülkemizde ağırlamaya hazır olduğumuzu ileteceğiz” diye konuştu.
Türk askerinin gece gündüz demeden çetin koşullarda teröristler ile mücadele verdiğini ifade eden Ataoğlu, ülkenin huzur içinde yaşaması için canlarını feda eden kahraman şehidimizin yapmış olduğu vasiyetin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, üzerlerine düşen görevi yerine getirmek istediklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.