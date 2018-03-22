KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyetini öğrendiklerini ve Bakanlık olarak bu konuya duyarlılık gösterdiklerini söyledi.
Afrin’de 15 Mart günü yaralanarak şehit düşen Binbaşı Dunka’nın eşi ve kızına Kuzey Kıbrıs’ta yapacakları tatillerini şehit olması halinde iptal etmemeleri yönündeki vasiyeti ile ilgi konunun gündemlerine geldiğini belirten Ataoğlu, “Şehidimizin vasiyetinin gerçekleşmesi adına gerekli çalışmayı başlattık. Aile ile irtibata geçip kendilerine uygun bir zamanda ülkemizde ağırlamaya hazır olduğumuzu ileteceğiz” diye konuştu.
Türk askerinin gece gündüz demeden çetin koşullarda teröristler ile mücadele verdiğini ifade eden Ataoğlu, ülkenin huzur içinde yaşaması için canlarını feda eden kahraman şehidimizin yapmış olduğu vasiyetin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, üzerlerine düşen görevi yerine getirmek istediklerini söyledi.
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