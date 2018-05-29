KKTC Turizm ve Çevre Bakanı: Düğün turizminin öneminin farkındayız

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Düğün turizminin öneminin farkındayız. Evlilik ve düğün etkinlikleri için ülkemiz her açıdan en uygun modellerden biri" dedi.

Uluslararası MICE ve Düğün Forumu Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Forumun açılışına KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Forumun açılışında Inventum Global Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Fuat Ersoy ile Inventum Global Yönetici Otağı Nihat Özpak, birer konuşma yaptı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise KKTC'nin düğün ve toplantı organizasyonları için son derece uygun olduğunu söyledi. Ataoğlu, "Böyle bir etkinliğin Antalya'da yapılması son derece önemli. Düğün turizminin öneminin farkındayız. KKTC 400- 500 bin insanı içinde barındıran, doğası, denizi ve tarihi yerleriyle dünyanın en meşhur adalarından biri. Otello'yu Shakespeare'i içinde barındıran ve birçok tarihi zenginliğe sahip olan çok güzel bir ada KKTC. Evlilik ve düğün etkinlikleri için ülkemiz her açıdan en uygun modellerden biri. Farklı bir ülkede düğün organizasyonlarının yapılması özel ve farklı olduğu kadar, evlilik ve yıldönümü kutlamalarında da bu güzel adaya gelme ihtiyacı hissedeceksiniz" dedi.