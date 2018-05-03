HABER

KKTC'de "10. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:30 | Son Güncelleme

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit: - Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisindeler" - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: - "Türkiye, engellilere yönelik spor alanında tüm dünyaya örnek olacak konuma geldi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "10. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları" 14 ülkeden ekibin katılımıyla başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın katıldı.

Bakan Özyiğit, törenin açılışında yaptığı konuşmada, esas olanın engellere takılıp kalmamak olduğunu, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Bütçede hane halkı yardım kalemi için 500 bin lira ayrıldığını, bu meblağın özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin karşılaştığı bazı engellerin kaldırılması için kullanılacağını ifade eden Özyiğit, bu kalemin Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde özel eğitim gereksinimi olan bazı bireylerin ulaşım giderlerinin karşılanması için kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Özyiğit, hedeflerinin, bunu daha kapsamlı hale getirmek için en kısa sürede özel eğitim yasasını geçirerek, özel eğitim önündeki engelleri yasal olarak da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın ise Türkiye’nin engellilere yönelik spor alanında tüm dünyaya örnek olacak konuma geldiğini, ülke genelinde Federasyona üye 500 kulübün bulunduğunu kaydetti.

Aydın, KKTC’den de atletlerin Türkiye’de düzenlenen yarışmalara katılmalarını, başarılı olanların uluslararası organizasyonlarda yarışmasını görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye’de atletizm, masa tenisi, yüzme, futbol, voleybol da dahil pek çok spor dalının engelliler tarafından da yapılabildiğine işaret eden Aydın, Türkiye’de düzenlenecek yarışlara katılacak olan KKTC’deki sporcuların konaklama giderinin Türkiye devleti tarafından karşılanacağını dile getirdi

Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!Mezarlıkta cinsel istismarı canlı yayınladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları KKTC KKTC Milli Eğitim Bakanı Özyiğit Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.