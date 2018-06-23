KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, iyi gelen karnesini kutlamak için Girne Karakum Halk Plajı'na giderek kardeşleriyle denize giren 7'nci sınıf öğrencisi Sıla Mazlum (12) boğuldu.
Hatay Kırıkhanlı Mazlum Ailesi'nin üç çocuğunun en büyüğü Sıla, karnesinin iyi gelmesini kutlamak için dün denize gitmek istedi. Sıla, işten gelen babası Hüseyin Mazlum'u denize gitmeye ikna etti. Babası, Sıla ve kardeşlerini aracıyla Girne Karakum Halk Plajı'na götürdü. Sıla ve kardeşleri denize girerken, Hüseyin Mazlum da onları kıyıdan izlemeye başladı. Bir ara Sıla'yı göremeyen baba, kızına seslendi ancak yanıt alamadı. Ses gelmemesi üzerine denize koşan Hüseyin Mazlum ve bölgede yüzenler, Sıla'yı suyun üzerinde hareketsiz halde buldu.
Baba, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardığı kızını hemen Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Sıla kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Sıla'nın, bugün Lefkoşa'da toprağa verileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'
Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum