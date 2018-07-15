HABER

KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katıldı.
Anma töreninde konuşan Büyükelçi Kanbay, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarına karşı durulduğunu söyledi. Kanbay, "FETÖ tarafından tertiplenen ihanet teşebbüsü o gece Cumhurbaşkanı, Başbakan, halk, güvenlik kuruluşları ve basının çabalarıyla önlendi" dedi. Darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Kanbay, böyle olayların tekrar yaşanmaması için dersler çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Şehitler İzmir'de de anıldıŞehitler İzmir'de de anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.