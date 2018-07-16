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KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:43 | Son Güncelleme

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre: - "15 Temmuz darbesini yapmaya kalkışanlar emperyalistlerin, Türk milletine düşman olanların, İslamiyet'e düşman olanların yaptıkları bir oyundu" - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay: - "Devletin resmi üniformasını giymiş hainler, bu ihanete karşı göğüs geren, kahramanca direnen sivil vatandaşların üzerine ateş açtı" - Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir: - "Türk milleti sadece istikbalimize, istiklalimize, bağımsızlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze saldıran, kasteden bu hain darbe girişimini önlemekle kalmadı, Doğu Akdeniz merkezli bölgeyi dizayn etme çabalarına da 'dur' dedi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Milli ve Manevi Dayanışma Platformu'nun organizasyonuyla 15 Temmuz şehitleri anma töreni düzenlendi.

Törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Kur'an okunarak, dualar edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasında Haçlı ruhunun hiçbir zaman eksik olmadığını belirterek, "Anadolu Türklerinin ve Müslümanların eline geçtikten sonra Haçlı ruhu Mekke'ye, Medine'ye ulaşamamıştır." diye konuştu.

"15 Temmuz darbesini yapmaya kalkışanlar emperyalistlerin, Türk milletine düşman olanların, İslamiyet'e düşman olanların yaptıkları bir oyundu." diyen Töre, Türk milletinin tarih boyunca daima kahramanlar çıkardığını anlattı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Temmuz gecesi menfur bir ihanet teşebbüsü ile karşılaştığını belirterek, "Devletin resmi üniformasını giymiş hainler, bu ihanete karşı göğüs geren, kahramanca direnen sivil vatandaşların üzerine ateş açtı." dedi.

FETÖ ihanet şebekesinin şantaj, teşvik, kandırmaca yöntemleriyle devletin en mahrem noktalarına kadar nüfus ettiğine dikkati çeken Kanbay, "Önce devletin en gizli en mahrem arşivlerine, operasyon merkezlerine, bilgi merkezlerine sızdılar. Bunu 2002 yılında Necip Hablemitoğlu 'Köstebek' isimli bir kitabında çok güzel yazmıştı. Bu kitap 2002 yılının ağustos ayında yayınlanmıştı. Necip Hablemitoğlu'nu aralık ayında öldürdüler çünkü Hablemitoğlu bu ihanetin en kritik yönünü kitabında belgelendirmişti." şeklinde konuştu.

Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir de hain darbe girişiminden 3 yıl önce Mısır'da darbe olduğunu belirterek, yüzde 52 oy ile seçilmiş liderin indirildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun, bazı müslüman ülkelerin dahi Mısır'daki darbeyi alkışladığını söyleyen İşbilir, bunun, uluslararası oyunun ilk hamlesi olduğunu dile getirdi.

İşbilir, Türk milletinin FETÖ'nün hain darbe girişimine "dur" dediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk milleti sadece istikbalimize, istiklalimize, bağımsızlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze saldıran, kasteden bu hain darbe girişimini önlemekle kalmadı, Doğu Akdeniz merkezli bölgeyi dizayn etme çabalarına da 'dur' dedi. Mazlumların ümidi olan, mazlumların son kalesi olan Türkiye'nin de düşmesine müsade etmedi. O gün sadece Türkiye değil KKTC de ayaktaydı. Kazan'dan Darüsselam'a tüm İslam dünyası ayaktaydı. Türkiye düşerse İslam dünyasının düşeceği, Recep Tayyip Erdoğan düşerse ümmetin düşeceği açıktı. Bu coğrafya, bu ülke İslam dünyasının ümidi olan, mazlumların sığınacağı kapı olan bir coğrafyadır."

Tören, konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimini anlatan slayt gösterisiyle sona erdi.

Öte yandan, KKTC'deki camilerde Türkiye ile aynı anda selalar okundu.

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