KKTC’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü için törenler düzenlendi.

KKTC’de 18 Mart şehitlerini anmak ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlamak için Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği, Gazimağusa Çanakkale Şehitliği, Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği, Güzelyurt Atatürk Anıtı, İskele Larnaka Şehitleri Anıtı, Lefke, Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde törenler düzenlendi.

Girne Boğaz Şehitliği’ndeki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve birçok üst düzey yetkili katıldı. Tören çelenklerin protokol sırasına göre Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Muharip derneklerden, siyasi partilerden, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile vatandaşların da yer aldığı anma töreninde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nden (KTBK) Piyade Üsteğmen Erhan Yalçın günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Yıldırım Şehitlik Özel Defterini imzaladı. Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Büyükelçi Kanbay’a teslim edildi. Anma töreni şehitlik ziyareti ve kabirlere çiçek konmasıyla sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şehitlik Özel Defteri’ne yazdıklarında “Aziz Şehitlerimiz; sizlerin büyük fedakârlıkları sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmiştir. Pek çoğunuz henüz çok genç yaşında canını feda ederken, bu topraklarda başını eğmeden özgür bir toplum olarak yaşayabilmemizin temellerini attınız” ifadelerini kullandı.