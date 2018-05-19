KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı konuşmada, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıl dönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden neredeyse bir asır geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının da Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek içselleştirdiğini dile getiren Özyiğit, “Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de O’nun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir. Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünden Dereboyu Caddesi'ne doğru "Atam İzindeyiz Korteji" düzenlenecek.

