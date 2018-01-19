KKTC'de 4'lü koalisyon hükümetine doğru

LEFKOŞA (AA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından dört parti başkanı koalisyon arayışları çerçevesinde resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştı.

Hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bir araya gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel BaşkanıTufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş CTP Genel Merkezi'nde ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

- Parti başkanları anlaştı

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, parti başkanlarının dörtlü koalisyon için resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

Erhürman, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirterek, "İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.