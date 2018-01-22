KKTC'de Afrin provokasyonu yapan gazeteye tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki "Afrika" gazetesinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı provokatif bir manşet ile duyurmasını kınadı.

Tandoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Afrika" gazetesinin,Türk ordusunun Afrin'e yönelik harekatını 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirip "ikinci bir işgal harekatı" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Gazetenin, Zeytin Dalı Harekatı'nı"Türkiye'den bir işgal hareketi daha" manşetiyle duyurmasına tepki gösteren Tandoğan, Kıbrıs gazileri olarak gazeteyi lanetlediklerini ve kınadıklarını bildirdi.

(AA)