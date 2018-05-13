KKTC'de AK Partili kadınlar Anneler Günü'nü kutladı

Anaların bir güne sığdırılamayacak kadar derin bir kültürden geldiğinizi söyleyen Ramazanoğlu, "Bizim için ana, toprak demektir çünkü yaşadığımız coğrafya ismini veren Anadolu'dur. Ana bizim için hayattır. Ana bizim için mekteptir. Ana bizim için aynı zamanda bir vizyondur. 20 yaşında evladını toprağa verirken başını kaldırıp 'Vatan sağ olsun, öteki evladım da gerekirse bu vatan için feda olsun.' diyen anaların evlatlarıyız biz." ifadelerini kullandı.

Burada konuşan Ramazanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, AK Parti döneminin kadınlarda ciddi devrim olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde maaş almayan hiçbir kadın yok." dedi.

Ramazanoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Bizim inancımız kadına karşı şiddeti, istismarı, ötekileştirmeyi asla kabul ve makul görmez. Bizim inancımızda cennet annemizin ayakları altına serilmiştir. Bizim kültürümüzde aynı zamanda kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Bu coğrafyanın anneleri dünyanın en fedakar anneleridir. Kadınlarımız, yeri gelir Şerife bacı olur, evlatlarını tabyalarda mücadeleye koşar, şehadete yürür. Sırtında çocuğu önünde kanı arabasıyla cepheye mermi taşır. Yeri gelir 15 Temmuz'daki gibi demokrasi kahramanı olur, tankın önüne çıkar. Bütün anaların anneler gününü kutluyorum."

Sema Ramazanoğlu, bütün Kıbrıslı kadınların içinde bir "Hala Sultan" yaşadığını belirterek, "Yavru vatan da desek ana vatan da desek biz bir bütünün parçasıyız." dedi.

Kıbrıs'ın gerek konumu gerekse coğrafi yeri itibarıyla özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, Türkiye'nin 1974 yılında garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı ile adada güvenliği sağladığını ve Rumların Türklere karşı sergilediği sistematik katliamlarına son verdiğini söyledi.