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KKTC'de AK Partili kadınlar Anneler Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:24 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu: - "AK Parti dönemi kadınlarda ciddi devrim oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde maaş almayan hiçbir kadın yok" - "Sadece kendi sınırlarımızda değil, bütün gönül coğrafyamızda mazlumların ihtiyacı olan her yerde Türkiye'nin vicdan eli kadınların, mazlumların yanındadır"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, AK Parti döneminin kadınlarda ciddi devrim olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde maaş almayan hiçbir kadın yok." dedi.

AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları Başkanlığınca başkent Lefkoşa'daki Bedesten'de düzenlenen etkinlikle Anneler Günü kutlandı.

Etkinliğe, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, AK Parti Denizli Milletvekili Ramazanoğlu, AK Parti KKTC temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Ramazanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Anaların bir güne sığdırılamayacak kadar derin bir kültürden geldiğinizi söyleyen Ramazanoğlu, "Bizim için ana, toprak demektir çünkü yaşadığımız coğrafya ismini veren Anadolu'dur. Ana bizim için hayattır. Ana bizim için mekteptir. Ana bizim için aynı zamanda bir vizyondur. 20 yaşında evladını toprağa verirken başını kaldırıp 'Vatan sağ olsun, öteki evladım da gerekirse bu vatan için feda olsun.' diyen anaların evlatlarıyız biz." ifadelerini kullandı.

Ramazanoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Bizim inancımız kadına karşı şiddeti, istismarı, ötekileştirmeyi asla kabul ve makul görmez. Bizim inancımızda cennet annemizin ayakları altına serilmiştir. Bizim kültürümüzde aynı zamanda kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Bu coğrafyanın anneleri dünyanın en fedakar anneleridir. Kadınlarımız, yeri gelir Şerife bacı olur, evlatlarını tabyalarda mücadeleye koşar, şehadete yürür. Sırtında çocuğu önünde kanı arabasıyla cepheye mermi taşır. Yeri gelir 15 Temmuz'daki gibi demokrasi kahramanı olur, tankın önüne çıkar. Bütün anaların anneler gününü kutluyorum."

Sema Ramazanoğlu, bütün Kıbrıslı kadınların içinde bir "Hala Sultan" yaşadığını belirterek, "Yavru vatan da desek ana vatan da desek biz bir bütünün parçasıyız." dedi.

Kıbrıs'ın gerek konumu gerekse coğrafi yeri itibarıyla özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, Türkiye'nin 1974 yılında garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı ile adada güvenliği sağladığını ve Rumların Türklere karşı sergilediği sistematik katliamlarına son verdiğini söyledi.

Ramazanoğlu, Kıbrıslı Türklerin iyi günde kötü günde geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduklarını belirterek, AK Parti'nin 2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurumsal anlamda profesyonel kadın örgütlenmesini gerçekleştirdiğini anlattı.

AK Parti ile kadınların siyasetin temsil makamlarında olduklarını ifade eden Ramazanoğlu, kadınların yüzde 3'lerden yüzde 15'lere kadar temsil hakkı elde ettiğini bildirdi.

- "AK Parti dönemi kadınlarda ciddi devrim olmuştur"

Ramazanoğlu, AK Parti döneminin kadınlarda ciddi devrim olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde maaş almayan hiçbir kadın yok. Engelli bakım ücretleri, evde yaşlılara bakan bütün kadınlara, eşinden ayrılmış bütün kadınlara, kızları okula giden ihtiyaç sahibi kadınlara ödeme yapıyoruz. Sosyal politikalarda dünyada Türkiye Cumhuriyeti devleti kadar vatandaşına koşan başka devlet yok. Sadece kendi sınırlarımızda değil, bütün gönül coğrafyamızda mazlumların ihtiyacı olan her yerde Türkiye'nin vicdan eli kadınların, mazlumların yanındadır."

Konuşmaların ardından semazen gösterisi yapıldı, kadınlara Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı.

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AK Parti Denizli Milletvekili Ramazanoğlu anneler günü KKTC

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