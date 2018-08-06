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KKTC'de asgari ücret 2 bin 620 TL oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari ücret 2 bin 620 TL'ye çıkarıldı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari ücret 2 bin 620 TL'ye çıkarıldı.
Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez" dedi. Asgari ücrete yapılan 255 TL'lik zammın yeterli olmadığını belirten Bakan Çeler, "Mevcut hayat pahalılığı, TL'deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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