KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in, 'bilet fiyatı ucuz olduğu için' Rum Baf Havalimanı'nı kullanarak Ürdün'e tatile gitmesi tartışmaları sürüyor. Muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun, Çeler'e tepki gösterip, "Dönüşte İstanbul'dan gelsin bilet parasını ben ödeyeceğim" demesi ikili arasında söz düellosuna sebep oldu.

KKTC'de muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Çeler'in Baf Havalimanı'nı kullanmasını, "Çeler'in Baf'ı kullanması siyasi eşitlik ve iki devlet esası üzerinde müzakere yaparken Rum tezlerine güç vermiş, canımızdan aziz bildiğimiz devletimizin itibarını zedelemiştir" diye eleştirdi.

Zaroğlu, "Çeler, KKTC'ye dönüşte İstanbul'dan gelsin bilet parasını ben ödeyeceğim" dedi. Zaroğlu'nun sözleri üzerine Çeler de, "Sen sahte çürük raporu ile sırt üstü yatarken ben paşa paşa askerlik yaptım" dedi. Çeler'e Zaroğlu'nun cevabı ise, "Sen üniversitede kırıta kırıta gezerken, ben PKK’lılarla kavga ederken belimi kırdım, askerlik yapamadım" oldu. KKTC medyası ikili arasındaki tartışmayı eleştirdi. Sosyal medyada da ikilinin tartışması gün boyu gündem oldu.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK PASAPORTU VAR

Zeki Çeler, Ürdün'e Rum havaalanını kullanarak gitmesine yönelik eleştirilere, 'Ucuz olduğu için orayı kullandım. Bakan olmam pahalı bilet almam demek değil' yönünde cevap vermişti. Rum siyasiler de, KKTC'li siyasilerin kullandığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği pasaportlarının geri alınması gerektiği açıklaması yapmıştı. Yapılan açıklamalarda, 'Türk siyasiler Rumlara bağlılık yemini ederse, pasaportların alsın' şartı istenmişti. KKTC'li siyasiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de diplomatik pasaportlarını kullanıyor.



