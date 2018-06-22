KKTC'de diploma krizi (2)

'UYGULAMA DERHAL SONLANDIRILACAK, DİPLOMALAR VERİLECEK'
Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden mezuniyet hakkı kazanan başörtülü kız öğrencilerin diplomalarının, 'başörtülü fotoğraf kullanıldığı' gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayı üzüntü ile karşıladığını belirten Akdağ, şöyle dedi:
"Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan ziyadesiyle üzgün olduğunu ve bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini bana garanti etti. Ben de meselenin bu şekilde çözülmesiyle iktifa etmiş oldum."
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