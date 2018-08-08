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KKTC'de Erenköy şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Bu adanın bir tek ulusa, topraklarının da tek bir tarafa ait olmadığı ve adanın ortak sahipliliği gerçeğini artık içinize sindirin" - "Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervleri yine bu toprakların iki eşit sahibi olan iki tarafa aittir" - "Biz, oradaki zenginliklerin ortaklaşa, akıl yolunda kullanılmasını, herkesin refahı, huzuru ve barışına katkı yapmasını isteriz"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adanın tek bir ulusa ve topraklarının da tek bir tarafa ait olmadığının altını çizerek, "Adanın ortak sahipliliği gerçeğini artık içinize sindirin." dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 54. yılında, direnişte şehit düşenler anısına Erenköy'de düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve çok sayıda kişi katıldı.

Çelenklerin, şehitler anıtına bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, 54 yıl önce yaşananları gözden geçirmek ve şehitleri saygıyla anmak amacıyla toplandıklarını belirterek, geleceğin nesillerinin huzur ve barış içinde yaşatılması için bu topraklarda birbirine tahakküm etme tavrının bir yana bırakılması gerektiğini belirtti.

Akıncı, "Bu adanın bir tek ulusa, topraklarının da tek bir tarafa ait olmadığı ve bu adanın ortak sahipliliği gerçeğini artık içinize sindirin. Geleceğe bu bakış açısıyla hep birlikte yürümenin yollarını bulalım." ifadesini kullandı.

Bu şekilde hareket edilmediği takdirde, bölgenin ilerleyen dönemlerde çok daha tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervleri yine bu toprakların iki eşit sahibi olan iki tarafa aittir. Bunu tıpkı 'Bu ada bir tek tarafa aittir, biz bunu Yunanistan'a bağlamak istiyoruz' diyerek bu adada yaşayanların başına açılan gailelerin bir benzeri denizlerde de yaşanabilir. Oradan da bu sıkıntılar büyüyebilir. Biz bunu istemiyoruz. Biz oradaki zenginliklerin ortaklaşa, akıl yolunda kullanılmasını isteriz. Herkesin refahına, huzuruna, barışına katkı yapmasını isteriz. O nedenle böylesine bir günde bu barış mesajının da ulaşmasını temenni ediyorum."

Akıncı, Kıbrıs halkının bu topraklarda başı dik, alnı açık bir toplum olarak yaşayabilmesi için canını seve seve feda eden şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını dile getirdi.

Törenin ardından şehitliklere karanfil bırakıldı ve Erenköy Direnişi müzesi gezildi.

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