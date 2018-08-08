KKTC'de Erenköy şehitleri anıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adanın tek bir ulusa ve topraklarının da tek bir tarafa ait olmadığının altını çizerek, "Adanın ortak sahipliliği gerçeğini artık içinize sindirin." dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 54. yılında, direnişte şehit düşenler anısına Erenköy'de düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve çok sayıda kişi katıldı.

Çelenklerin, şehitler anıtına bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, 54 yıl önce yaşananları gözden geçirmek ve şehitleri saygıyla anmak amacıyla toplandıklarını belirterek, geleceğin nesillerinin huzur ve barış içinde yaşatılması için bu topraklarda birbirine tahakküm etme tavrının bir yana bırakılması gerektiğini belirtti.

Akıncı, "Bu adanın bir tek ulusa, topraklarının da tek bir tarafa ait olmadığı ve bu adanın ortak sahipliliği gerçeğini artık içinize sindirin. Geleceğe bu bakış açısıyla hep birlikte yürümenin yollarını bulalım." ifadesini kullandı.