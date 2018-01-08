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KKTC'de erken genel seçim

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Sandıkların yüzde 15'i açıldı - Sayılan oyların yüzde 37,84'ünü alan UBP önde

KKTC'de gerçekleşen erken genel seçimde sandıkların yüzde 15'inde oy sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 37,84'ünü alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor.

Alınan ilk sonuçlara göre, UBP yüzde 37,84 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 19,20'sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, 15,61'ini alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, 10,75'ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dördüncü, 7,36'sını alan Demokrat Parti (DP) beşinci ve 6,49'unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise altıncı sırada bulunuyor.

İlk sonuçlara yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,74 oldu.

KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.

50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,37, DP yüzde 23,11 ve TDP yüzde 7,43 oranında oy elde etmişti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

(AA)

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