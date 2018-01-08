KKTC'de erken genel seçim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, erken genel seçim sonuçlarına ilişkin, "UBP'nin sandıktan başarıyla çıktığı görünüyor. Halkımız UBP'ye güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ben şu andan itibaren daha büyük bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından UBP Genel Merkezi önüne bayraklarıyla gelen partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti, sloganlar attı.

Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Demokratik, şeffaf ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir seçim ve kampanya yaşandığına işaret eden Özgürgün, "Halk, UBP'ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor. Bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız.” diye konuştu.

Hüseyin Özgürgün, sandıktan kaç milletvekili çıkacağının tam net olmadığını belirterek seçimlerin halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Türk halkı için böylesine önemli bir seçimin, çok önemli bir dönüm noktasıyla sonuçlandığını söyleyen Özgürgün, şunları kaydetti: