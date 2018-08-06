KKTC'de eşeğe eziyete tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir gencin, kendisini üzerinden atan eşeği tokatlaması büyük tepki çekti.
Karpaz bölgesinde bir grup genç, eşeklerin sırtına bindi. Eşeklerden biri, genci üzerinden attı. Yere düşen genç kalkıp, eşeği tokatladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi. 'Kıbrıs Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi' de görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu açık bir suç duyurusudur, polise ve yetkili mercilere ihbardır. Hayvan Refahı Yasası'na göre suç işlenmektedir ve suçları soruşturmakla görevli polis derhal görevini yapmalı, suçu araştırmalı, suç işleyenleri bulup konuyu yargıya taşımalıdır" denildi.
'BU NASIL EĞLENCE?'
Medya da görüntüleri yayınlayarak, 'Bu nasıl eğlence? Eşeklere işkence yapılmasına sessiz kalınmasın' çağrısı yaptı.
KKTC'nin en doğusunda yer alan Zafer Burnu'nun güneyindeki Apostolos Andreas Manastırı çevresinde, 130 kilometrelik alanda 2 binin üzerine eşek bulunuyor. Bölgeye gelen turistler de eşeklerle fotoğraf çektiriyor, onları besliyor. KKTC'de eşeklerin korunması ve bakımı için bekçiler görev yapıyor.
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum