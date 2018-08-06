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KKTC'de eşeğe eziyete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir gencin, kendisini üzerinden atan eşeği tokatlaması büyük tepki çekti.

KKTC'de eşeğe eziyete tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir gencin, kendisini üzerinden atan eşeği tokatlaması büyük tepki çekti.
Karpaz bölgesinde bir grup genç, eşeklerin sırtına bindi. Eşeklerden biri, genci üzerinden attı. Yere düşen genç kalkıp, eşeği tokatladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi. 'Kıbrıs Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi' de görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu açık bir suç duyurusudur, polise ve yetkili mercilere ihbardır. Hayvan Refahı Yasası'na göre suç işlenmektedir ve suçları soruşturmakla görevli polis derhal görevini yapmalı, suçu araştırmalı, suç işleyenleri bulup konuyu yargıya taşımalıdır" denildi.
'BU NASIL EĞLENCE?'
Medya da görüntüleri yayınlayarak, 'Bu nasıl eğlence? Eşeklere işkence yapılmasına sessiz kalınmasın' çağrısı yaptı.
KKTC'nin en doğusunda yer alan Zafer Burnu'nun güneyindeki Apostolos Andreas Manastırı çevresinde, 130 kilometrelik alanda 2 binin üzerine eşek bulunuyor. Bölgeye gelen turistler de eşeklerle fotoğraf çektiriyor, onları besliyor. KKTC'de eşeklerin korunması ve bakımı için bekçiler görev yapıyor.

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