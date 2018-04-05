Hibe almaya hak kazanan bazı projelere değinen Kanbay, 2017 Hibe Turizm Programı'nda 4'ü Lefkoşa Suriçi, 3'ü Gazimağusa Kaleiçi olmak üzere 7 projenin hibe almaya hak kazandığını, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kısmi hibe programının yanı sıra faiz destekli kredi programlarının da finansmanını sağladıklarını anlattı.

Büyükelçi Kanbay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2011 yılından itibaren her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansının teknik desteği ve Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların gözetiminde tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde kısmi hibe destek programları yürütüldüğünü ve bunun devam edeceğini söyledi.

Golden Tulip Hotel'deki toplantıya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bazı milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Kanbay, genç girişimcilerin yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016’dan itibaren KKTC Girişimcilik Projesi’nin hayata geçirildiğini dile getirerek, genç ve kadın girişimcileri destekleyen istihdam dostu projelerin yürütülmesi, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki küçük işletmelerin desteklenmesi ve bireylere hitap edecek projelerin geliştirilmesi amacıyla KKTC makamları ile eş güdüm içinde çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Türkiye Cumhuriyeti ile oluşturulmuş protokol ve yürütülen çalışmalarla birlikte başarı elde edildiğini söyledi.

Uluçay, 106 milyon lira tutarındaki yatırımın gayrisafi milli hasılada da büyük bir yansıma ortaya çıkardığını belirterek, hibe programlarının ihtiyaç duyulan kalkınma hamlesinin temellerini oluşturduğunu, üretimin artmasını sağladığını kaydetti.

Uluçay, yeni dönemde ve bundan sonra mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanabilmek adına bu rakamın daha yukarı çekilebilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından hibe programlarından yararlanan işletmecilerin çalışmalarının yer aldığı sinevizyon izlendi.