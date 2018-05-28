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KKTC'de iki tarihi kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa’da St.

KKTC'de iki tarihi kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa’da St. Mary ile Karmelit Orta Çağ kiliselerindeki koruma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların sona ermesi nedeniyle halka açık bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy de katıldı. McCarthy, "Kıbrıs genelinde 60'ın üzerinde miras alanının korunmasını sağladığını, bunun için de 15 milyon euro katkı yapıldığını" belirtti.
BARIŞA KATKI SAĞLIYOR
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Başkanı Ali Tuncay da kültürel miras ve farklı kültürlerin, çatışma yaratan değil Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler ve diğer toplulukların işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı koyan faktörler olması gerektiğini söyledi. Ermeni Kilisesi temsilcisi Vartkes Mahdessian ise "Farklı kültürlerin barış içerisinde yaşamasının dünyayı daha da güzel yapacağını" söyledi.

FOTOĞRAFLI

KKTC'de iki tarihi kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı

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