KKTC'de ilk teravih coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Lefkoşa'da Hz. Ebubekir Camisi teravih namazı için en çok tercih edilen ibadethane oldu. İki günlük resmi temasları için KKTC'de bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da ilk teravih namazını Hz. Ebubekir Camisi'nde eda etti.
Camide teravih namazı öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.
Namazın ardından camiyi dolduran vatandaşlar Akdağ'a sevgi gösterisinde bulundu.
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