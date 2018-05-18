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KKTC'de İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

Dev-İş Başkanı Felek: - "Ne Siyonist İsrail’in katliamları ne de emperyalist ABD’nin yayılmacılığı Filistin halkının mücadele ve direnişini engelleyemeyecektir. Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecek olan bu saldırıları şiddetle kınıyor, bir kez daha lanetliyoruz"

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Girne Belediyesi önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) üyesi bir grup, “Filistin halkının haklı direnişini selamlıyoruz.” yazılı pankart açtı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in işgal güçlerinin Gazze’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu silahsız sivillere, gerçek mermi ve gaz bombaları ile düzenlediği saldırı sonucu 62 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka rağmen ABD’nin Tel-Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak dünyaya meydan okuduğunu belirten Felek, "Ne Siyonist İsrail’in katliamları ne de emperyalist ABD’nin yayılmacılığı Filistin halkının mücadele ve direnişini engelleyemeyecektir. Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecek olan bu saldırıları şiddetle kınıyor bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Filistin halkının tüm dünyanın ezilen halkı olduğunu dile getiren Felek, BM başta olmak üzere uluslararası demokratik kamuoyuna, "Nekbe’nin 70’inci yılında İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesine, mazlum Filistin halkını katletmesine, milyonlarca Filistinliyi vatansız bırakmasına ve yaşanan zulme seyirci kalmaması" çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Dev-İş Başkanı Felek KKTC protesto

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