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KKTC'de kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 4 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

KKTC'de kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 4 ceset bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz bölgesinde kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 4 ceset bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, üstlerinde cankurtaran simidi bulunan erkek cesetlerinin sahil güvenlik ekipleri tarafından Erenköy Balıkçı Barınağı'na götürüldükleri belirtildi.

Güvenlik ekipleri, bölgede kaçakları taşıyan bir teknenin batmış olabileceği ve ölü sayısının gün içinde artabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset göçmen KKTC

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