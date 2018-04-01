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KKTC'de kaybolan Rum için seferberlik ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtikten sonra haber alınamayan Rum Solomos Apostolidis için ülkede seferberlik ilan edildi.

KKTC'de kaybolan Rum için seferberlik ilan edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtikten sonra haber alınamayan Rum Solomos Apostolidis için ülkede seferberlik ilan edildi. Apostolidis, KKTC'de ilgili tüm birimlerce aranıyor.
Rum kökenli Solomos Apostolidis'in kullandığı araç, Alsancak bölgesinde görüldü. Apostolidis'in, her gün KKTC'ye geçerek, kumar oynadığı belirtildi. KKTC medyasına konuşan Apostolidis'in kardeşi Kypros Koysidis, "Kardeşimin öldürülmüş olabileceğinden korkuyoruz" dedi.
KKTC emniyet yeklilerinin ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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