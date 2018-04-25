LAPTA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan "Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi" hizmete alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, zaman zaman Lefkoşa’dan kaçıp yürüyüş yapmak için Lapta’ya geleceğini söyledi.

Projenin üçüncü ve son bir aşamaya daha ihtiyacı olduğunu belirten Akıncı, halkın yaz aylarında gece kullanılacak olmasından dolayı yolun ışıklandırılması için gerekli projenin finansmanının bulunmasında fayda gördüğünü vurguladı.

Önceki günlerde bir Rum vatandaşının sosyal paylaşım sitelerinde ''Lapta bölgesinde enfes bir balık yedim ve ardından enfes yürüyüş yolunda yürüyüş yaptım.'' paylaşımı yaptığını anımsatan Akıncı, sadece yerli halk için değil yabancılar için de Lapta bölgesi ve yürüyüş yolunun özel bir önemi olduğunu anlattı.

- "Gelecek nesillere daha iyi bir Lapta bırakmak için çalışıyoruz"

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da gelecek nesillere daha iyi bir Lapta bırakmak için çalıştıklarını belirterek, 400 metrelik deniz geçişlerine sahip 3,5 kilometrelik Lapta sahil yürüyüş yolunu halkla buluşturduklarını söyledi.