Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan "Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi" yarın açılacak.

Lapta Belediye Başıkanı Fuat Namsoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 3,5 kilometrelik güzergahı kapsayan sahil yürüyüş yolu projesi ve gelecekte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Projenin 10 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu kaydeden Namsoy, "3 milyon 700 bin Türk lirasına mal olan proje Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisinin desteğiyle hayat buldu." ifadesini kullandı.

Namsoy, sahil yolunun 2 kilometrelik güzergahını kapsayan ikinci etabının 400 metresini deniz üstü köprü geçişlerinin oluşturduğunu, projenin devamında, yürüyüş yolunda yapılacak sosyal yaşam alanında basketbol, voleybol, tenis, açık hava fitness alanları, çocuk parkları ve yeşil alanlardan oluşacağını ifade etti.

Lapta Belediyesinin Türkiye ve AB fonlarını en fazla kullanan belediyeler arasında ilk 3 sırada olduğunu dile getiren Namsoy, 3 yılda 22,5 milyon liralık yatırımın hayata geçtiğini, 8 milyonluk yatırımın ise devam ettiğini bildirdi.

Namsoy, Lapta'yı cazibe merkezi haline getirerek bölgeye ve ülkeye değer katmak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları birçok proje olduğuna işaret ederek, sahil yolunun batısında bir marina projeleri olduğunu anlattı.

Namsoy, tüm vatandaşları yarın gerçekleştirilecek projenin açılış törenine davet etti.