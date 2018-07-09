KKTC'de liselerde seçmeli din dersi protestosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da din derslerinin liselerde seçmeli olması protesto edildi.

Çağdaş Eğitim Platformu üyeleri din derslerinin liselerde zorunlu ders haline getirilmesi ve din eğitimine gereken önemin verilmesi talebiyle Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Ellerinde "Milli eğitim manevi eğitimsiz olamaz", "Milli ve manevi eğitim haktır" yazılı pankartları taşıyan grup üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığını protesto etti.

Platform adına açıklamalarda bulunan Necati Demir, yeni ders yılında ilköğretim ve liselerde din derslerinin seçmeli yapılacağı yönündeki açıklamaları nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i eleştirerek, "Bazı istisnai durumlar gerekçesiyle din dersini seçmeli hale getirmek özgürleşme olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Demir, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sadece bir din dersi olmadığını, çocuklara ve gençlere kültür ve ahlak konusunda aktarılması gereken önemli değerlerin öğretildiği bir ders niteliği taşıdığını vurguladı.

Özyiğit'e din dersleri konusundaki tutumundan vazgeçme çağrısında bulunan Demir, bu tutumdan vazgeçilmediği takdirde platform olarak daha kalabalık bir kitleyle eylem yapacaklarını kaydetti.

KKTC'de Milli Eğitim müfredatında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilköğretimde zorunlu, liselerde seçmeli yer alıyor.

