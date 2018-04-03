KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödenmiş

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (KIB-TEK) 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoförünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı belirtildi. Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da doğruladığı ifade edildi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon lira ek mesai ödediğini söylediği ifade edildi.
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