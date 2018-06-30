KKTC'de orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gazimağusa'nın Yamaçköy bölgesinde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının talebiyle Türkiye'den gelen bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

