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KKTC'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gazimağusa'nın Yamaçköy bölgesinde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının talebiyle Türkiye'den gelen bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC orman yangını Türkiye Yamaçköy bölgesi

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