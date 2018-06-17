HABER

KKTC'de oy verme işlemi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve 27.

KKTC'de oy verme işlemi sürüyor

SEFA KARAHASAN- LEFKOŞA, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Lefkoşa'da oy kullanma işlemi sürüyor. 3 gün sürecek olan oy kullanma işlemine ilginin yoğun olduğu gözlendi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC'de 106 bin 500 seçmen, dünden itibaren sandık başına gitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Lefkoşa'da 20 Temmuz Lisesi'nde kurulan sandiklarda oylarını kullanmaya başladı. 3 gün sürecek oy kullanma işlemi için Lefkoşa Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla seçmenler lisede kurulan 20 sandıkta oylarını kullanıyor. Seçmenlerin seçime ilgisinin çok yoğun olduğu gözlendi.
Oy kullanacakların yanlarında mutlaka T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini getirmeleri istendi. Oy verme işlemi yarın 21'e kadar devam edecek. Seçimler ikinci tura kalırsa, vatandaşlar 30 Haziran ile 2 Temmuz arasında yeniden sandık başına gidecek.

FOTOĞRAFLI

KKTC'de oy verme işlemi sürüyorKKTC'de oy verme işlemi sürüyor

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralıKaraman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.