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KKTC'de Rum vatandaşına mal iadesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Meclis Başkan Yardımcısı Töre: - "Komisyonun, iskan bölgesi içindeki bir arsayı Rum vatandaşına iade etmesi doğru bir yaklaşım değil"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı Nikolas Skuridis'e, Girne’deki arsasını iade etmesi bölge halkını rahatsız etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri, Komisyonu’nun Rum vatandaşı Skuridis’e Girne Kozanköy’deki 349 metrekarelik arazisinin iade kararının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Töre, "Komisyonun, iskan bölgesi içindeki bir arsayı Rum vatandaşına iade etmesi doğru bir yaklaşım değil. Ya Mal Tazmin Yasası'nda değişiklik yapılsın ya da böyle yerleşim yerlerinde Rumlara mal iadesi yapılmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yıllarında soykırıma maruz kaldığını, göçe zorlandığını anımsatan Töre, böyle yerleşim yerlerinde Rum vatandaşlarına mal iadesi yapılmasını eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar da Taşınmaz Mal Komisyonu ve Mal Tazmin Yasasının önemine işaret ederek, bu sorunun tazminat yoluyla çözülmesinin en doğru yaklaşım olacağını vurguladı.

Kozanköy Muhtarı Hatice Beşiktepeli de bölge halkının karardan rahatsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin siyasilerden destek beklediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Rum vatandaşına mal iadesi

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