HABER

KKTC'de şafak nöbeti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 08:47 | Son Güncelleme

ŞAFAK NÖBETİ SONA ERDİ Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü etkinliklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meşalelerle tutulan şafak nöbetinin ardından şehitler için dua edildi.  44 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tutulan şafak nöbetinde, şehitler için dualar edildi.

ŞAFAK NÖBETİ SONA ERDİ
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü etkinliklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meşalelerle tutulan şafak nöbetinin ardından şehitler için dua edildi.
44 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tutulan şafak nöbetinde, şehitler için dualar edildi. Donanmaya ait tekneler açık suda beklerken, hava kuvvetlerine ait helikopterler de sahildeki kalabalığı selamladı. Daha sonra su altındaki özel kuvvetler personeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla sahile çıktı. Özel kuvvetler personeli, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı. Nöbet etkinliğin sonunda, iki müezzin tarafından sembolik sabah ezanı okundu. Bu sırada art arda atılan havai fişekler, vatandaşlara görsel şölen sundu.
Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/GİRNE

FOTOĞRAFLI

KKTC'de şafak nöbeti (2)KKTC'de şafak nöbeti (2)KKTC'de şafak nöbeti (2)KKTC'de şafak nöbeti (2)

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
KKTC'de şafak nöbetiKKTC'de şafak nöbeti
Bakırköy'de fuar merkezinde yangınBakırköy'de fuar merkezinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı

Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı

Sahte profesör Cüneyt Turan 'Adnan Oktar' operasyonuna takılmış!

Sahte profesör Cüneyt Turan 'Adnan Oktar' operasyonuna takılmış!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Son dakika! Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Konya'da kendisine tokat atan hamile yengesini öldürdü

Konya'da kendisine tokat atan hamile yengesini öldürdü

Kayıp Evrim'le ilgili korkunç ihbar!

Kayıp Evrim'le ilgili korkunç ihbar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.