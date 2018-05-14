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KKTC'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz bölgesinde sahile, iki günde, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 6 erkek cesedi vurdu.

KKTC'de sahile 6 göçmen cesedi vurdu (2)- Yeniden

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz bölgesinde sahile, iki günde, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 6 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün sahabın erken saatlerinde kıyıya 6 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, daha fazla ceset olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi. Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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