HABER

KKTC'de Topçuköy şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre: - "Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak dayanabildi. Ana vatan Türkiye'nin her zaman yardımını gördük. Devletimizden, vatanımızdan, ana vatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1954-1974 arasında Rumlar tarafından katledilen Topçuköy şehitleri anıldı.

Topçuköy Şehitler Anıtı önünde düzenlenlenen törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçmişini bilmeyen toplumların, geleceğine yön veremeyeceklerini ifade ederek, 1954'ten 1974'e kadar canlarını hiçe sayarak varoluş mücadelesinde yer alan şehitlik mertebesine ulaşanlar sayesinde bugünlere gelindiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının 1974 Barış Harekatı sırasında verdiği mücadeleyi hatırlatarak, o günlerin unutulmamasını istedi.

Kıbrıs'ta "barış" uğruna birtakım oyunlar oynandığını savunan Töre, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak dayanabildi. Ana vatan Türkiye'nin her zaman yardımını gördük. Devletimizden, vatanımızdan, ana vatanın garantörlüğünden asla vazgeçmeyiz. Bugün bu topraklarda güven içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, şehitler ruhuna edilen duayla son buldu.

Kıbrıs'ta 1954-1974 arasında Rumların saldırıları sonucu Topçuköy bölgesinde dokuz kişi katledilerek şehit edilmişti.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
'Birecik ve Halfeti, Gaziantep'e bağlansın' talebi Şanlıurfa'yı karıştırdı'Birecik ve Halfeti, Gaziantep'e bağlansın' talebi Şanlıurfa'yı karıştırdı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangınAntalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre kıbrıs şehitleri KKTC

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.