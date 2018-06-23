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KKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

KKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele bölgesinde kamyonun bir aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ercan Havalimanı-İskele yolunda çakıl yüklü kamyon, yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.

Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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2 ölü KKTC trafik kazası

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