KKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele bölgesinde kamyonun bir aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ercan Havalimanı-İskele yolunda çakıl yüklü kamyon, yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.
Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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