LEFKOŞA (AA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018" başladı.
Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek etkiliğin açılış töreni Lefkoşa'daki Güven Park'ta yapıldı.
Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman, KKTC'de eğitim imkanlarının gelişmiş olduğuna işaret etti.
Erhürman, "KKTC denince ilk akla gelen sektör yükseköğrenimdir. Üniversiteler, bir yandan öğrencilere gönül verdikleri meslekleri icra etmek için gerekli donanımı sağlarken bir yandan da araştırma-geliştirme faaliyetleriyle topluma hizmet sunmayı başlatan yerledir." dedi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığını, çok ciddi ve önemli bir çalışma sergilediği için tebrik eden Erhürman, en büyük teşekkürü sosyal sorumluluk hisseden ve hissedilmesini sağlayan üniversite öğrencilerine ayırdığını vurguladı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi de üniversite oyunlarına katılan gençlerin, dünyanın en asil amacı "hayat kurtarma" adına bir araya geldiklerini hatırlattı.
Tüm üniversite öğrencilerinin gönüllü ve sorumluluk bilinciyle yarışacaklarını ifade eden Celebi, gerçek bir olayla karşılaştıklarında kurtaracakları canların manevi hazzını duyacaklarını sözlerine ekledi.
Protokol konuşmalarının ardından oyun alanı gezildi, anı fotoğrafı çekildi, üniversiteli öğrenciler tarafından oyunların meşalesi yakıldı.
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