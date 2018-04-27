LEFKOŞA (AA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018" başladı.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek etkiliğin açılış töreni Lefkoşa'daki Güven Park'ta yapıldı.

Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman, KKTC'de eğitim imkanlarının gelişmiş olduğuna işaret etti.

Erhürman, "KKTC denince ilk akla gelen sektör yükseköğrenimdir. Üniversiteler, bir yandan öğrencilere gönül verdikleri meslekleri icra etmek için gerekli donanımı sağlarken bir yandan da araştırma-geliştirme faaliyetleriyle topluma hizmet sunmayı başlatan yerledir." dedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığını, çok ciddi ve önemli bir çalışma sergilediği için tebrik eden Erhürman, en büyük teşekkürü sosyal sorumluluk hisseden ve hissedilmesini sağlayan üniversite öğrencilerine ayırdığını vurguladı.