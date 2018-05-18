KKTC'de üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in yaptığı katliamlara tepki için yurt binasını ışıklı "Kudüs" yazısıyla aydınlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto amacıyla ışıklarla "Kudüs" yazılarak aydınlatıldı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, yurt binalarına KKTC ve Türk bayrakları asarak belli bir noktada "Kudüs" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.

