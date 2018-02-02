KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Başbakan Tufan Erhürman, görevini Hüseyin Özgürgün'den devraldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'ın başbakanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümetini onaylamasının ardından Başbakanlık'ta devir teslim töreni düzenlendi.

Törende Erhürman, başbakanlık görevini Özgürgün'e devretti.

Erhürman, törenin ardından yaptığı konuşmada, Özgürgün'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Koalisyon ortaklarının bu prensipler üzerinde anlaşmaya vardığına işaret eden Erhürman, "Tüm vatandaşlara fırsat eşitliği ve yurttaş olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese insan onuruna yakışır kamu hizmeti sunan bir hükümet modelini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Özgürgün de dörtlü koalisyon hükümetini yakından takip edeceklerini belirterek, halka hizmetin önemine işaret etti.

- Hükümet kurma çalışmaları