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KKTC'de yerel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 06:09 | Son Güncelleme

Ülkede 28 belediye başkanlığının 1O'unu iktidar ortağı CTP kazandı. CTP'yi takip eden ana muhalefet partisi UBP 7 bölgede galip gelirken, hükümet ortakları DP 1 ve TDP 1 geriye kalan 9 bölgeyi de bağımsız adaylar kazandı - KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Bir demokrasi sınavından daha başarı ile çıkıldı. Yerel seçimler ciddi bir sorun yaşanmadan tamamlandı. Bundan dolayı tüm bağımsız adayları ve siyasi parti yetkililerini ve adayları tebrik ediyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan yerel seçimlerde 28 belediye başkanlığının 10'nunu iktidar ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kazandı. CTP'yi takip eden ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP), 7 bölgede galip gelirken, hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1'er belediyeyi kazandı. Kalan 9 bölgede ise bağımsız adaylar üstünlük sağladı.

Kıbrıs Türk halkı ocak ayında gerçekleştirilen genel seçimin ardından yerel yöneticilerini de belirledi. Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanıldı. Belediye başkanlığı için 111 aday yarıştı.

- Ülke genelinde seçime katılım oranını yüzde 71,41 oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ülke genelinde ülke genelinde 191 bin 153 seçmenin yüzde 71,41'nin seçime katıldığını açıkladı.

Çıkan sonuçlara göre KKTC’deki yerel seçimde 6 ilçedeki belediye başkanları koltuklarını korudu. Başkent Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Girne’de Nidai Güngördü, Gazimağusa’da İsmail Arter, Lefke’de Aziz Kaya, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, İskele’de Hasan Sadıkoğlu 4 yıl daha görev yapmak için seçmenlerden vize aldı.

Önceki seçimlerde 14 bölgede galip gelen CTP, bu seçimlerde 10 bölgede de başarı gösterebildi. CTP'yi 7 bölge ile UBP, 1'er bölge ile hükümet ortakları DP ve TDP, kalan 9 bölgede de bağımsız adaylar takip etti.

- "Demokrasi sınavından daha başarı ile çıkıldı"

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti genel merkezinde basına yaptığı açıklamada, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CTP açısından pek bir değişiklik olmadığını, başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Erhürman, "Bir demokrasi sınavından daha başarı ile çıkıldı. Yerel seçimler ciddi bir sorun yaşanmadan tamamlandı. Bundan dolayı tüm bağımsız adayları ve siyasi parti yetkililerini ve adayları tebrik ediyorum." dedi.

Elde edilen gayriresmi sonuçlara göre başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade eden Erhürman, Güzelyurt Belediye Başkanlığı yarışını yüzde 48 oyla kaybettiklerini, Girne ve Gazimağusa’da çok genç ve dinamik bir adayla yola çıktıklarını, Girne’de genel seçimlerdeki oy oranının üzerinde sonuç aldıklarını, Gazimağusa’da ise genel seçimlerdeki oy oranını elde ettiklerini sözlerine ekledi.

KKTC'de yerel seçimler her 4 yılda bir yapılırken, ülke idari yapısı gereği Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere 6 ilçeden oluşuyor.

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KKTC yerel seçimler

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