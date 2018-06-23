KKTC'de yerel seçimler yarın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek.
Kıbrıslı Türkler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek için oy kullanacak.
Yerel seçimlerde 191 bin 153 kayıtlı seçmen, ilk kez kullanılacak 734 şeffaf sandıkta oy kullanacak.
Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanılacak. Belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak.
Öte yandan, seçim takvimine göre 15 Mayıs'ta başlayan seçim propagandası bugün sona erecek ve seçim yasakları yürürlüğe girecek.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimlerini kazananları sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını bildirmişti.
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