KKTC'de yol yapımı sırasında el bombası patladı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesindeki yol yapım çalışması sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, yol asfaltlama çalışması sırasında bulunan bir el bombasının düşürülmesi sonucu, patlama meydana geldi. Ağır yaralanan 5 kişi, Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle işçilerden birinin kolunun koptuğu, diğer işçilerin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları olduğu ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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