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KKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki yangın faciası için yardım kampanyası başlattı.

KKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldı

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki yangın faciası için yardım kampanyası başlattı.
Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki çıkan 79 kişinin yaşamını yitirdiği, 10’u ağır olmak üzere 186 kişinin de yaralandığı bildirilen yangınla ilgili KKTC'de CTP yardım kampanyası başlattı. Partiden yapılan açıklamada yangın nedeniyle çocuk bezi, sabun, şampuan, kadın bağı, her türlü konserve yiyecek, kuru bakliyat, makarna, çarşaf, yastık, ağrı kesici ilaçlar, yanık giderici merhemler ile yetişkin ve çocuk kıyafetlerine ihtiyaç duyulduğu, toplumsal dayanışma ve dostluk için destek vermek isteyenlerin cuma gününe kadar yardımlarını parti genel merkezine teslim etmeleri istendi.
Parti genel merkezinin akşam 17.30'a kadar açık olduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm halkımıza şimdiden gösterecekleri dayanışma için teşekkür ederken, yangında ciddi yaralar alan Yunan halkına metanet dileriz” ifadelerine yer verildi.
KKTC GAZETESİ'NDEN YUNANCA MANŞET
KKTC'de siyasi partiler de ardı ardına yaptığı açıklama ile Yunanistan'daki acıyı paylaştıklarını belirtti.
Bu arada KKTC'de yayın yapan Havadis gazetesi de Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki çıkan yangın ile ilgili olarak, 'Acımızdır' manşetini attı. Türkçe ve Yunanca başlık kullananan gazete, yangın nedeniyle bölgenin haritadan kaybolduğunu yazdı.

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